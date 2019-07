Douchy-les-Mines : un homme porté disparu depuis deux semaines retrouvé en bonne santé

La police du Nord annonce la fin de l'avis de recherche concernant Grégory B., un habitant de Douchy-les-Mines de 39 ans qui n'avait plus donné signe de vie depuis le 14 juin dernier. L'homme est tout simplement rentré chez lui durant le week-end, en bonne santé, a-t-on appris de la sécurité publique départementale.



Grégory B., présenté comme fragile psychologiquement et susceptible d'être en danger, faisait l'objet d'une enquête pour disparition inquiétante et un appel à témoins avait été diffusé par la police.