VIDEO. Escautpont : Tiphaine, 17 ans, a séduit le jury de “The Voice”

17 ans, aucun cours de musique, et 4 coachs retournés 😮

Tiphaine impressionne les coachs avec sa reprise d' "Hometown Glory"https://t.co/xVOvBFlYEY — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 30 mars 2019

Tiphaine Laude reprend "Someone Like You" d'Adele

Vidéo mise en ligne en juin 2017

Tiphaine n'a que 17 ans mais son timbre de voix rauque a fait l'unanimité, samedi soir, lors de l'émission. Un à un, les quatre membres du jury se sont retournés sur son interprétation d: d'abordsur le refrain, suivi immédiatement paretsera le dernier à appuyer sur son "buzzer" mais n'en sera pas moins élogieux."Je suis étonné qu'avec une chanson comme ça tu ais quand même pu nous convaincre", dira le chanteur pop libanais à Tiphaine. "Parce que c'est LA chanson des auditions à l'aveugle depuis quelques années. C'est presqu'un choix stratégique. Et souvent dans la démonstration, avec ce choix de chanson, on perd un petit peu le côté humain. Quand tu étais douce, tu étais puissante et c'est ça qui m'a plu. C'était très vrai. Ensuite tu es montée et c'était moins stable, mais ça aussi j'ai aimé.""J'espère que ce magnifique talent, cette perle rare viendra dans mon équipe", la suppliera le rappeur marseillais, qui n'a pas hésité à bloquer Jenifer pour maximiser ses chances de convaincre la jeune chanteuse nordiste. Et visiblement, il a fait mouche, puisquepour la suite des épreuves, alors que sa mère, présente en coulisses, était convaincue qu'elle rejoindrait Mika."Pendant la chanson, j'ai vu le regard de Soprano quand je chantais, il avait l'air de vraiment aimer", a-t-elle confiée à Télé Loisirs . "Ça m'a touchée. Et quand ils se sont chamaillés pour m'avoir dans leur équipe, Soprano a dit : "Tu pourras être toi si tu es chez moi". Cette phrase m'a définitivement convaincue".Tiphaine Laude est donc qualifiée pour, qui sera diffusée samedi prochain. Il s'agit d'une des nouveautés de cette édition 2019 : tous les talents sélectionnés seront mis en compétition au sein leur propre équipe et chaque coach/juré devra sélectionner 6 candidats sur 18, avec des possibilités de repêchage.On ne sait pas comment Tiphaine s'en est sortie mais la jeune lycéenne nordiste a déjà réussi son coup, elle qui n'avait participé jusqu'ici qu'à des concours régionaux.