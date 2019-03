Européennes : Dominique Riquet, ancien maire de Valenciennes, sur la liste LREM

Député européen sortant,, 72 ans, figure en 16position sur la liste depour les élections européennes, dévoilée ce mardi par le parti d'Emmanuel Macron.Ce chirurgien de profession, spécialisé dans l'urologie, estauquel il avait succédé à laentre 2002 et 2012.Lors des élections européennes de 2014,qu'il conduisait sous l'étiquette de l'UDI et du Modem, était arrivée en 3e position dans la circonscription du Nord-ouest avec 11,54% des voix.Dominique Riquet est pour le momentsur la liste LREM, avec l'Arrageois Pascal Canfin qui vit toutefois en région parisienne. Les élections européennes se dérouleront le 26 mai prochain, au scrutin de liste proportionnel. Contrairement à 2014, les listes candidates seront désormais nationales et non plus régionales.