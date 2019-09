Fin de série pour le VAFC, battu à Ajaccio

ACA-VAFC : le premier but ajaccien

L'AC Ajaccio était la dernière équipe à avoir battu Valenciennes. C'était le 13 août, lors du premier tour de la Coupe de la Ligue (4-1). En Ligue 2, les hommes d'Olivier Guégan (suspendu de banc pour deux matches après son expulsion contre Niort) restaient invaincus depuis sept matches. Mais les Corses se sont rappelés à leur bon souvenir vendredi soir.Ajaccio s'est imposé 2-0 grâce à un doublé d'Hugo Cluypers en première mi-temps (32et 42minutes), sur deux corners.Les Valenciennois - qui ont eu beaucoup de déchets dans leur jeu (seulement 54% de passes réussies) - ont déploré le mauvais état de la pelouse du Stade François-Coty. "J’accepte la défaite, ils ont mérité leur victoire. Par contre comme peut on laisser se jouer une rencontre avec un terrain aussi catastrophique", a commenté ainsi le défenseur central Maxime Spano-Rahou sur Twitter. "Si on peut même pas permettre la seul chose capitale dans ce sport : le jeu"."On ne méritait pas mieux", estime l'entraîneur hennuyer Olivier Guégan. "Ce qui est dommage, c'est de prendre deux buts sur coup de pied arrêté. C'est juste de la concentration et de la détermination, sachant que c'est une de leurs forces. Maintenant, c'était injouable. Mais pour les deux équipes. C'était une parodie de football. Vite, à oublier..."Avec cette défaite, le VAFC rétrograde à la 7place du classement, à 7 points du leader Lorient. Prochain match, vendredi prochain, à domicile, au Stade du Hainaut, contre Grenoble.