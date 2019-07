Football : le FC Chambly réussit ses débuts en Ligue 2 en dominant Valenciennes

"Ca fait du bien de démarrer avec un succès à domicile"

Pour une première, c'est une réussite. Le FC Chambly Oise a remporté, hier soir lors de la première journée de championnat, le premier succès de son histoire en Ligue 2.A Beauvais, où sont délocalisés leurs matches, les Camblysiens ont dominé leurs voisins nordistes du VAFC sur le plus petit des scores (1-0) grâce à un but signé du capitaine picard Thibault Jaques sur penalty à l'heure de jeu (60e).Satisfait, l'entraîneur camblysien Bruno Luzi s'est néanmoins montré mesuré en conférence de presse d'après-match. "C'était un bon match équilibré. On a eu un peu plus de situations [...] Puis, on a réussi à débloquer le compteur sur pénalty et on a fait le dos rond jusqu'au bout", a analysé le tacticien. Avant de s'exprimer sur cette victoire historique en déclarant "on l'a bien vécu, ça va. [...] On ne va pas se gargariser mais c'est vrai que ça fait du bien de prendre trois points et de démarrer avec un succès à domicile".Pas peu fier de cette victoire qui leur permet d'occuper la 4e place , le promu Chambly s'est tout de même permis un petit trait d'humour sur les réseaux sociaux en déclarant :"pour la première fois de l'histoire, le championnat de Dominos Ligue 2 se jouera en une journée ! Bravo à Rodez pour la 3e place. Rendez-vous aux barrages".Hélas pour le club picard, le règlement n'a pas changé, il faudra encore disputer 37 journées. "On sait que ça va être très difficile, très vite. Peut-être même dès la semaine prochaine", a rappelé les pieds sur terre Bruno Luzi.