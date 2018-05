La forêt de Saint-Amand en proie aux flammes, 5 hectares brûlés

Plusieurs hectares de forêt en proie aux flammes à Saint-Amand-les-Eaux. Gros moyens sur place #incendie pic.twitter.com/REQCWFZWuH — Cécile Thiébaut (@ctvdnvals) 12 mai 2018

Depuis 13h15, environavec unetentent d'éteindre cet incendie dans cette forêt très prisée des Nordistes le week-end, dans une région fortement urbanisée (453 ha/km2 selon l'Insee).n'est à signaler et aucune infrastructure n'est menacée dans ce bois situé entre Lille et Valenciennes."Avec le réchauffement climatique, les feux de forêt sont en train de monter sur le territoire : avant c'était une spécificité du bassin méditerranéen et de Bordeaux", a expliqué à l'AFP un porte-parole du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours () du Nord."Depuis une dizaine d'années, des feux de forêts commencent à devenir important en Bretagne et dans le Centre, nous on est de temps en temps confronté à ce type d'intervention qui demande une formation spécifique. En 2017, il y a eu également un incendie de ce type", a-t-il ajouté, précisant que les centres de secours autour de la forêt de saint-Amand ont été formés spécifiquement à ce risque.Á 17h30, le feu n'était toujours pas circonscrit, selon le CODIS. L'origine de l'incendie est pour l'instant indéterminée.