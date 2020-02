Fréjus : quatre Nordistes décédent dans un grave accident sur la route des vacances

Une trentaine de pompiers et de médecins du Samu ont été mobilisés sur les lieux, avec deux hélicoptères / © PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP

Quatre morts et deux blessés graves. C'est le lourd bilan d'un accident qui a eu lieu à Fréjus ce samedi vers 16h au niveau d'une barrière de péage. Au bord d'un Renault Grand Scenic, trois couples de retraités, originaires du Nord, qui étaient sur la route des vacances.Pour une raison encore inconnue, le véhicule et sa remorque, auraient heurté un îlot séparant deux voies de péage avant de s'envoler et retomber lourdement. L’impact du choc tendrait à prouver que la voiture circulait « à une vitesse sûrement élevée », ont confié les pompiers à France 3 Provence-Alpes-Côte d' Azur. Selon La Voix du Nord , les quatre victimes sont originaires du Valenciennois : Valenciennes, Quiévrechain et Verchain-Maugré. Ils partaient souvent en vacances ensemble et avaient tous entre 60 et 70 ans. Deux personnes sont toujours à l'hôpital dans un état grave. Leur pronostic vital est engagé.