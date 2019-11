Les futures rames du métro marseillais seront assemblées et testées chez Alstom Valenciennes

Dans le cadre de ce contrat passé par la Métropole Aix-Marseille-Provence, Alstom va fournir le système d'exploitation et les équipements du pilotage automatique des deux lignes du réseau, ouvertes respectivement en 1977 et 1984. Le groupe va livrer 38 nouvelles rames de quatre voitures chacune, qui seront mises en service en 2024.Ce projet va occuper plus de 400 personnes sur six sites français d'Alstom, dont celui de Petite-Forêt, près de Valenciennes, qui sera en charge de la conception, de l’aménagement intérieur, de l’assemblage, des essais et de la validation des ramesCelles-ci circuleront en mode semi-automatique avec conducteurs, avant de passer en automatisme intégral. Alstom a fait appel aux designer marseillais Ora-ïto et Fabien Bourdier pour imaginer le design et la mise en scène sonore des nouvelles rames. Trois designs ont été proposés à la Métropole Aix-Marseille-Provence qui va consulter les habitants sur internet, a précisé le groupe.