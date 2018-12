Gilets Jaunes : l'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani apporte son soutien au mouvement

"Je ne suis ni pour la haine, ni pour la violence mais je ne peux rester silencieuse", écrit, sur ses comptes Facebook et Instagram. "Nos politiciens sont bien loin des réalités et de ce que les Français endurent."Native de Saint-Saulve, près de Valenciennes, Rachel Legrain-Trapani avait été élue, sous la bannière de Miss Picardie. "J'ai eu la chance d'être élue Miss France (...) mais je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche et je ne renierai jamais mes origines", écrit la jeune femme de 30 ans, aujourd'huianimatrice sur la chaîne régionale Wéo et compagne du footballeur Benjamin Pavard."Je vivais dernièrement avec un SMIC et c'est pourquoi je peux comprendre la détresse de bon nombre de Français", rappelle-t-elle. "Je pense forcément à toutes ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour donner le meilleur à leurs enfants."