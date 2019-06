Le Grand hôtel de Valenciennes ouvre ses portes aux joueuses du mondial de football féminin

Le Grand hôtel de Valenciennes ouvre ses portes pour les joueuses du mondial de football féminin



Un hôtel qui a aussi servi d'hôpital, de maison de retraite et même de prison

Quatre affiches déjà connues à Valenciennes

Alors que dans une semaine, la ville de Valenciennes organisera son premier match de la coupe du monde féminine de football, le Grand hôtel de Valenciennes se chargera de loger les équipes.Des lits aux plats servis, tout est prévu et pensé pour accueillir les joueuses : "On a justement établi des menus très précis avec leurs diététicien, nutritionniste et leur chef", explique Anthony Fusco, chef du restaurant de la Galerie. "Donc tout est millimétré car on espère que notre nourriture leur permettra de donner le meilleur d'elles-mêmes."Les joueuses de la sélection italienne seront les premières à entrer dans cet hôtel dont le bâtiment date de Louis XV. Devenu hôpital général, prison, maison de retraite, il a été ravagé pendant la seconde guerre mondiale.Il aura fallu sept ans de travaux mais, aujourd'hui, tout a été reconstruit comme à l'époque. "On a restauré, on a enlevé toutes les couches de peinture qui étaient dessus pour arriver au résultat final" souligne Thomas Le Bris, responsable commercial du Grand Hôtel.Pour le début du tournoi, la ville de Valenciennes accueillera plusieurs matchs. Le premier, le dimanche 9 juin, opposera l'Australie à l'Italie à 13 heures. Le deuxième, le mercredi 12 juin : l'Allemagne affrontera l'Espagne à 18 heures. Le samedi 15 juin, les Pays-Bas seront confrontés au Cameroun à 15 heures. Et enfin le 18 juin, à 21 heures, l'Italie essayera de prendre l'avantage sur le Brésil.Deux affiches de matchs restent inconnues car elles dépendent des résultats des équipes lors des matchs de poule. Mais une chose est sûre : les Valenciennois devront se déplacer pour voir l'équipe de France, qui n'aura jamais l'occasion de venir dans les terres nordistes.