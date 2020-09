Haulchin : l'autoroute A2 a été coupée après un accident impliquant deux poids lourds et une voiture

L'autoroute Paris-Bruxelles a été coupée tôt ce vendredi matin suite à un grave accident impliquant deux poids lourds et une voiture. Le conducteur de cette dernière a été gravement blessé.

© Rabah Derwiche / Groupe Facebook "On alerte dans le 59/62

A2 coupée une heure

circulation toujours compliquée au niveau de #Haulchin suite à l’accident sur l’autoroute A2 @F3nord @TheryBertrand prudence dans les 2 sens pic.twitter.com/1v0BcKnh6x — Ali Benbournane (@alibenbournane) September 4, 2020

Un poids lourd a percuté et projeté une voiture contre un autre camion, ce vendredi matin sur l'autoroute A2 Paris-Bruxelles, à hauteur de Haulchin dans le Valenciennnois (Nord).L'accident s'est produit vers 6h30, à la sortie d'une zone de travaux. L'automobiliste, gravement blessé, a été transporté par le SAMU au centre hospitalier de Valenciennes. Son pronostic vital n'était pas engagé au moment de son évacuation, selon la CRS autoroutière.Trois autres personnes ont été plus léèrement impliquées.L'autoroute A2 a été totalement coupée durant une heure dans le sens Paris-Bruxelles, et a pu rouvrir peu avant 8 heures ce vendredi. Des ralentissements restent à prévoir dans ce secteur.