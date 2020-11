Hauts-de-France : un premier patient atteint de la Covid-19 transféré de l’hôpital de Valenciennes vers l’Allemagne

"Face à l’augmentation continue des hospitalisations en réanimation dans les Hauts-de-France et à la sévérité des cas pris en charge par les équipes médicales, l’agence régionale de santé a répondu favorablement à cette proposition afin d’anticiper les risques de saturation des services. Un patient hospitalisé en réanimation a ainsi été transféré ce matin par hélicoptère entre l’hôpital de Valenciennes et l’hôpital de Münster, en Allemagne." Communiqué de l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France

Premier transfert d'un patient des Hauts-de-France vers l'Allemagne

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid : des patients hospitalisés à Roubaix transférés jusqu'en Picardie, une première depuis la reprise de l'épidémie

Situation sanitaire fortement dégradée

À ce sujet, la rédaction vous recommande ENTRETIEN. "Nous avons quatre semaines de retard sur le virus" estime Philippe Amouyel, épidémiologiste au CHU de Lille

Début novembre, le président de la Fédération Hospitalière de France Frédéric Valletoux avait estimé que les transferts de patients atteints de la Covid-19 hospitalisés dans les Hauts-de-France vers l’Allemagne allaient débuter dans les prochains jours Ce dimanche 8 novembre, le premier patient hospitalisé à Valenciennes - un homme de 66 ans admis en réanimation le 29 octobre dernier - a été transféré via hélicoptère à l'hôpital de Münster en Allemagne, grâce à un pont aérien supervisé par le SAMU du Nord. Sa famille avait, en amont, donné son accord.Plusieurs critères sont pris en compte pour effectuer ces transferts, comme l'âge ou le poids du patient ou encore son état qui doit être stable.Le centre hospitalier de Valenciennes compte d'ordinaire 23 lits de réanimation. Actuellement, 38 lits sont opérationnels. mais tous sont occupés : 23 par des patients Covid et 11 par des patients présentant d'autres pathologies.C'est la première fois qu'un patient hospitalisé dans le Nord est transféré en dehors de la région et, dans ce cas précis, en Allemagne. Lors de la première vague, un pont aérien avait permis de transférer 10 patients en réanimation de l'hôpital d'Amiens jusqu'à celui de Lille . Depuis le début de la deuxième vague, de nombreux transferts ont eu lieu dans le sens inverse, notamment depuis les hôpitaux de Roubaix et Tourcoing vers la Picardie.L'ARS précise que ce transfert vers l'Allemagne a été réalisé en prévision de la saturation des services de réanimation dans les Hauts-de-France, prévue la semaine prochaine.Ainsi, "d’autres transferts des Hauts-de-France vers l’Allemagne pourraient être effectués dans les prochains jours", indique le communiqué. D'après nos informations, 6 transferts vers l'Allemagne vont avoir lieu entre lundi et mercredi prochain depuis les hôpitaux de Valenciennes, Roubaix et Tourcoing.L'ARS rapporte également que la situation sanitaire s'est fortement dégradée dans les Hauts-de-France, avec en moyenne 50 nouveaux patients admis chaque jour en réanimation dans les hôpitaux de la région. Au 7 novembre, 278 patients atteints de la Covid-19 occupent un lit de réanimation dans le Nord, soit autant que lors du pic de la première vague enregistré en avril dernier.Pour rappel, le département est initialement doté de 225 lits de réanimation d’après le dernier décompte du gouvernement. Une saturation absorbée au jour le jour grâce à l’armement de lits supplémentaires diligenté par l’Agence Régionale de Santé.Le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste au Centre Hospitalier de Lille, nous a expliqué dans une interview attendre le pic d'hospitalisations et de réanimations dans les hôpitaux du Nord autour du 15 novembre, tout en prévenant que "la semaine du 9 au 16 novembre va être très dure pour nos hôpitaux."