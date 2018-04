L'histoire du monde en 100 objets, à découvrir au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Le cristal de Lothaire représentant une scène biblique.

L'histoire du monde en 100 objets à découvrir à Valenciennes

Un reportage de Naoufel El Khaouafi et Bertrand Théry.

Un bijou en quartz clair, symbole du prestige artisanal de l'Empire Carolingien. Une oeuvre unique de 10cm de diamètre à peine qui appartient représente à elle seule un fragment de l'histoire du monde. Issue d'une collection exceptionnelle, chacune desa été choisie avec le plus grand soin par la commissaire de l'exposition Belinda Crerar : "Il y a certains objets que vous pouvez voir comme ce bijou qui est magnifique... un vrai chef d'oeuvre. Mais il y en a d'autres comme des morceaux de poterie cassées... Des pièces du quotidien, que les gens ordinaires utilisaient et qui nous permettent de comprendre ce qu'était leur vie autrefois... "Sculpté dans la pierre, finement ciselé dans l'or, du sarcophage de Nesperennub à l'apparition de la carte de crédit, c'est un voyage dequi est proposé aux visiteurs, une déambulation chronologique rare.Jusqu'ici seuls les plus grands musées du monde ont pu accueillir cette exposition. Alors à Valenciennes, on est évidemment fier. "Nous leur avons donné des gages de sérieux et surtout notre musée est déjà connu du British Museum qui nous a déjà prêté des oeuvres... Disons que l'on présenté toutes les garanties nécessaires" explique Vincent Hadot Directeur du musée de ValenciennesUne déambulation à travers le temps à décourir