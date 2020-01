L'hôpital de Valenciennes va diffuser une opération chirurgicale en Facebook Live

Pas sanglant

"Piusque les gens ne peuvent pas venir dans le bloc opératoire, le bloc opératoire viendra à eux." C'est cette philosophie qui conduit l'hôpital de Valenciennes (Nord) à diffuser en direct une opération chirurgicale, lundi matin.La diffusion aura lieu à 9 heures, lundi 27 janvier sur la page Facebook du Centre hospitalier indique l'établissement . Celle-ci se fera sur un canal carpien. Une première dans les Hauts-de-France. "Pour la journée du patrimoine, on avait ouvert nos portes mais on a été très vite remplis, explique la communication de l'hôpital. Il y avait eu beaucoup de frustration", d'autant plus qu'il était impossible d'accéder aux salles d'opérations.Sollicités sur les réseaux sociaux et par mails, l'hôpital a finalement imaginé un événement permettant de montrer au public comment se déroule une opération. En l'occurrence, il s'agira d'inciser un ligament afin de "libérer un nerf", sur la main d'un patient qui se plaint de douleurs et de fourmillements. L'opération devrait durer "10 à 15 minutes"."Ce n'est pas sanglant, c'est simple et sans risques". Et évidemment, le patient a donné son accord.