Innovation : la première maison en béton de France imprimée en 3D sort de terre à Valenciennes

la maison du futur se construit près de #Valenciennes maison 3D société nordiste s’est fixé le pari de révolutionner la construction 🏗 @F3nord @TheryBertrand pic.twitter.com/Fx92Dj9dXY — Ali Benbournane (@alibenbournane) October 21, 2019

Comment ça marche ?

Combien ça coûte ?

Dans quel but ?

Ça veut dire, imprimer une maison par jour avec chaque machine. Le sujet, c’est d’apporter une solution d’automatisation qui va résoudre des problèmes dans des pays en voie de développement. Antoine Motte, directeur de Construction-3D

Où peut-on voir une maison imprimée en vrai ?

Sur un chantier à Bruay-sur-l'Escaut,, mais simplement un robot un peu particulier. Doté d'un bras télescopique similaire à une longue patte d'araignée, une imprimante 3D pilotée par un ordinateur à distance reproduit millimètre après millimètre les plans d’une maison. Ne vous imaginez pas la petite imprimante posée sur le coin d'un bureau, celle-ci est immense.Petit à petit,. Il faut compter en tout et pour toutpour monter les quatre murs de ce bâtiment.Ces imprimantes nouvelle génération possèdent une zone d’impression pouvant s’étendre jusqu’à 265 m2 et 10 mètres de hauteur.Dans un premier temps, l’entreprise dépose sur site l’imprimante 3D livrée dans un container. Le matériel est ensuite déployé : le bras télescopique de l’imprimante ainsi que le silo contenant le béton. Une solution clé en main.L’impression peut alors commencer :La solution complète de construction automatisée s’élève àhors taxes. "C’est une machine industrielle,. Elle permet de produire et de réaliser des ouvrages de génie civil. On peut construire des ouvrages qu’on était pas capable de faire avant" explique Thomas Borja, ingénieur chez Constructions-3D."Si on s’en sert pour faire des murs droits, on ne va pas concurrencer les murs en parpaing. Si on fait deset personnalisés, là on est tout a fait gagnant" poursuit-il.. Mais la start-up mise sur le développement de cette technique, et assure que les coûts vont diminuer dans les prochaines années.La start-up en affiche clairement deux : permettre la constructionetdes maisons etEn France, les premiers murs de la première maison imprimée sont sortis de terre à Bruay-sur-l’Escaut , non loin de Valenciennes. Ce bâtiment de démonstration de 54 m2 sera le premier du siège de la société Construction-3D, qui espère imprimer 2500 m2 d'ici deux ans pour agrandir le site.