Levothyrox : une avocate de Valenciennes défend un collectif de patients devant les tribunaux

Levothyrox : une avocate de Valenciennes defend un collectif de patients devant les tribunaux

Des actions en justice

Nous sommes à, de l'autre côté de la frontière. C'est en Belgique que cette patiente vient régulièrementl'ancienne formule du, un médicament qui fait polémique. "Depuis le mois de septembre on aqui viennent chercher l'équivalent du Levothyrox", indique Mario Scanu, pharmacien à Quiévrain.Présidente d'unde la thiroïde à travers la france, Annie Noteletqui, comme elle, subissaient des effets secondaires, parfois très violents, avec la nouvelle formule du médicament."Ça y est,qui est âgée, qui n'en trouve pas chez elle, et qui était", souffle Annie Notelet, présidente du collectif Union des Papillons.l'arrivée du Levothyrox sur le marché français, ce sontqui auraient ainsi développé une intolérance à la nouvelle formule, sans que les autorités sanitaires ne s'en émeuvent, selon cette avocate."Aujourd'hui net pour certains des effets secondaires quiencore aujourd'hui alors qu'on est quasiment un an après la prise du médicament pour certains", explique Christelle Mathieu, avocate du collectif à Valenciennes. "Pourquoi les autoritésTrès impliqué, le collectif a dors etet engage aujourd'hui de nouvellespour le retour de l'ancienne formule chez les patients concernés.