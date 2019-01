Le VAFC défait au Havre dans un match spectaculaire

6 buts en première mi-temps

Havre AC - Valenciennes FC ( 4-3 ) - Résumé - (HAC - VAFC) / 2018-19

Le match en retard de la 19e journée de Ligue 2 entreeta été prolifique en buts (7), mardi soir au stade Océane. Malheureusement à la défaveur du VAFC.Les hommes de Réginald Ray avaient pourtant bien débuté la rencontre, s'offrant l'ouverture du score grâce à(0-1, 16'). Avantage de courte durée puisqueégalisait pour les locaux quelques minutes plus tard (1-1, 21').Dans une première mi-temps spectaculaire, Le Havre a pris l'avantage parà la 33e ((2-1), avant que, avec un doublé, ne ramène les Nordistes à égalité dans la foulée (2-2, 34') !Dans cette première mi-temps assez folle, le VAFC est repassé devant deux minutes plus tard grâce à(2-3, 36'). Mais les deux équipes sont retournées se sont quittées à la pause sur un score de parité, grâce à l'égalisation de(3-3, 41').Ce dernier a scellé le sort du VAFC en seconde période en donnant définitivement l'avantage aux siens en inscrivant son 2e but (, 67').de Ligue 2, à deux points de la zone rouge.