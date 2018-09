Bonjour les #amisduvafc , je prends connaissance du compte rendu, @PresidentZdiech déclare que je ne suis pas interréssé par le rachat du #VAFC ...

Personne ne peut acheter quelque chose qui n’est pas vendre ...

Je persiste et signe : Je suis interréssé par le rachat du #VAFC https://t.co/M934n6XrB4 — Patrick Partouche (@labanqueasaute) 14 septembre 2018



Le Match

Ligue 2 : le VAFC étrillé à Grenoble

Len'est pas au mieux, et c'est peu de le dire. Après un bon début de saison (deux victoires face à Auxerre et à Sochaux), les Nordistes ne trouvent plus le chemin du succès. Et c'est une claque, qui leur a été infligée vendredi soir à), quinze jours après le 4-0 subi au stade du Hainaut face à Clermont.Des résultats qui ne vont sans doute pas calmer la colère des supporters valenciennois, qui sont vent-debout contre les dirigeants du club, son présidenten tête. Ils réclament son départ, tout en souhaitant l'arrivée de, qui ne cache pas son intérêt pour le VAFC.C'estqui a ouvert le score pour les Grenoblois (22'), avant quene ramène Valenciennes à hauteur (1-1, 43').a rapidement redonné l'avantage aux locaux juste avant la pause (2-1, 45+2')Après la repriseaggravait la marque (3-1, 60'). Malgré un but deà la 74e (3-2), Valenciennes était achevé en fin de match par, auteur d'un doublé (, 88').Ce samedi matin, le VAFC est 12e de Ligue 2 avec 8 points (2V, 2N, 3D).