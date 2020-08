Ligue 2 : le VAFC s'incline face au Paris FC

À ce sujet, la rédaction vous recommande Le VAFC s'impose face au promu Pau en Ligue 2

"On s’attend vraiment à une grosse adversité", avait déclaré cette semaine l'entraîneur du VAFC Olivier Guégan. Il ne s'est pas trompé. Les joueurs Rouge et Blanc ont chuté ce samedi 29 août 1-0 face au Paris FC, au stade Charléty. Gaëtan Laura a permis aux Parisiens de l'emporter grâce à un but à la 47 Après une large victoire (3-0) la semaine dernière face au promu palois , les Valenciennois essuient une défaite pour leur premier match de la saison à l'extérieur. Ils encaissent par la même occasion leur premier but de la saison.Les hommes d'Olivier Guégan n'ont pas démérité, ils ont su se procurer des occasions, comme Kévin Cabral qui s'est toutefois heurté à une belle parade du gardien parisien à la 73"Le vrai regret, il est sur le but qu’on encaisse car il est évitable. Dans ce genre de match typique de Ligue 2, c’est souvent le premier qui marque qui s’impose", a admis l'entraîneur du VAFC dans la Voix du Nord Cette défaite fait pointer les Valenciennois à la 7place du classement. Prochain match à domicile au stade du Hainaut, contre Châteauroux, le 12 septembre.