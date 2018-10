Ligue 2 : Valenciennes s'incline à domicile face à Brest

Valenciennes s'incline face à Brest (1-3)

J'ai le sentiment que la défaite est injuste.

C'es la frustration et le sentiment d'injustice qui dominaient dans les vestiaires du Valenciennes FC, vendredi soir après la défaite 1-3 des Nordistes face à Brest. Frustration car le club valenciennois aura joué tout au long du match à jeu égal avec son adversaire breton. Injustice car finalement, Brest l'emporte trois buts à un.Pourtant, les Valenciennois se seront bien battus, en proposant une opposition de très bon niveau. Le club nordiste a cependant eu du mal à tenir le rythme face à des Bretons plus en forme que jamais avec cette sixième victoire consécutive.Le Valenciennes FC a de quoi s'en vouloir, tant il a offert les trois buts à son adversaire brestois. Le premier après un manque de coordination entre Aloé et Cuffaut, le deuxième grâce à une relance manquée du gardien nordiste Konaté, et enfin le troisième avec un penalty dans le temps additionnel.

A la suite du match, l'entraîneur valenciennois Réginald Ray était partagé entre déception et désolement. "J'ai la sensation que la défaite est injuste. Mais si elle est là, c'est qu'on a fait des erreurs." Les Nordistes avaient pourtant réussi à ouvrir le score dès la 18e minute de jeu.



A l'issue du match, les Brestois prennent la tête du championnat, en attendant les autres matchs de la dixième journée qui ont lieu ce week-end : Auxerre-Lens cet après-midi et Sochaux-Mets lundi soir. Valenciennes se rapproche quant à lui du bas du tableau après cette défaite, la cinquième cette saison.