Fin du blocage de la maison d'arrêt de Valenciennes par les surveillants qui dénonçaient la surpopulation carcérale

Une trentaine de surveillants devant la maison d'arrêt

Avec un taux d'occupation de 155% selon le Journal du dimanche , la maison d'arrêt de Valenciennes est en surpopulation carcérale. Une situation qui est devenue telle que les différents syndicats de surveillants pénitentiaires ont lancé un appel au blocage de l'établissement ce mardi 22 octobre.Commencée à 6 heures, la mobilisation a réuni une trentaine de surveillants pénitentiaires. Au moment de l'intervention des forces de l'ordre pour les déloger, ils n'ont opposé aucune résistance. La priorité étant pour eux de faire passer leur message.La démarche était soutenue par le SNPFO, le syndicat national pénitentiaire de Force ouvrière, majoritaire dans l'administration pénitentiaire.A 9 h 25, le blocage était toujours en cours.Près de 400 hommes et femmes sont incarcérés dans la maison d'arrêt de Valenciennes, une structure destinée aux prévenus et aux condamnés à de courtes peines. Elle est l'une des dernières de France à ne pas disposer de l'eau chaude dans les cellules. Son taux de surpopulation est l'un des plus élevés de la région. Il grimperait même à 196% pour la partie réservée aux hommes.



Pour ne pas dégrader plus l'ambiance à l'intérieur de l'établissement, les visites de familles ont pu avoir lieu.



Le blocage a pris fin vers 11 heures. Les surveillants ont alors repris le travail.

Un phénomène national

La surpopulation carcérale touche exclusivement les maisons d'arrêt mais est répandue sur l'ensemble du territoire français. En moyenne, le taux d'occupation au sein de ces établissements est de 140%. Au 1er juillet 2019, on comptait 71.710 détenus pour 61.105 places dont 1.389 matelas au sol.