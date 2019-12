Manu, Gilet jaune valenciennois éborgné à Paris : comment Le Monde a identifié le CRS auteur du tir

© LE MONDE

On en sait un peu plus sur ce qu'il s'est passé sur la place d'Italie, à Paris, le 16 novembre, et les circonstances dans lesquelles le Valenciennois Manuel Coisne, ou "Manu", a été touché au visage par une grenade lacrymogène . Surtout, on sait désormais d'où provenait exactement le tir. Dans une enquête vidéo de 11 minutes , Le Monde a retracé le fil des événements en se basant sur plusieurs heures de vidéos, sous différents angles, diffusées en direct ou après la manifestation, et prises par des amateurs ou des journalistes.On y voit la place bouclée par des barrages de CRS, rendant difficile toute sortie. "Toutes les sorties de la place d'Italie, toutes les artères étaient coincées par la police" témoignait d'ailleurs "Manu" il y a quelques semaines. "On était bloqués sur place."Surtout, on peut voir le moment exact où la grenade, identifiée comme une grenade MP7, est projetée par un CRS au sein d'un groupe victime d'une pluie de projectiles. À partir du son ambiant, Le Monde a synchronisé les deux vidéos – celle où on voit Manuel Coisne discuter avant de recevoir le tir dans l'œil, et celle où les forces de l'ordre s'avancent.Par ailleurs, sur ces images ont peut voir le CRS tirer avec un angle de 15°, alors que les grenades MP7 doivent être tirées en cloche (avec au minimum un angle à 45°). La grenade elle-même est équipée à son extrêmité d'un Dispositif de propulsion à retard (DPR) blanc, qui s'ouvre après 100 mètres de distance. "Manu", lui, ne se trouvait qu'à 55 mètres des échauffourées lorsqu'il a reçu le projectile.L'enquête sur cette blessure est toujours en cours. L'IGPN avait été saisie peu après les faits, et un juge d'instruction a été saisi