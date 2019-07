Marly : appelés pour un rodéo urbain, les policiers interpellent deux hommes pour incendie volontaire

Deux jeunes hommes ont été arrêtés par la police dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juillet, alors qu'ils se trouvaient dans la rue Paul Vaillant-Couturier à Marly, près de Valenciennes (Nord).



Les faits se sont produits vers 3 heures : les agents sont d'abord requis dans cette même rue pour un rodéo automobile. Le véhicule en cause est une Ford C-Max.



Appel des pompiers et d'un témoin

Alors qu'il arrivait sur les lieux, l'équipage est alors informé par les pompiers qu'une intervention est en cours, un peu plus loin dans la rue Paul Vaillant-Couturier, pour éteindre un feu de poubelle.



Un témoin contacte alors la police pour signaler avoir vu quelqu'un s'enfuir des lieux... à bord d'une Ford C-Max. Le véhicule en question a été retrouvé un peu plus loin et les deux occupants du véhicule, tous les deux âgés de 22 ans, ont été interpellés pour incendie volontaire.