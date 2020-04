Marly - confinement : un chauffeur allemand interpellé avec 190 kg de cannabis

Un chauffeur allemand au volant d'un fourgon immatriculé en Espagne a été interpellé à Marly (Nord) avec 190 kg de cannabis dans son véhicule, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.



Ce chauffeur âgé de 43 ans a été interpellé vendredi dernier alors qu'il remontait vers le nord de l'Europe "avec à son bord 158 kg d'herbe de cannabis et 30 kg de résine de cannabis", a indiqué cette source. Ces stupéfiants étaient "noyés au milieu de produits de nettoyage". Ce ressortissant "a été déféré au parquet de Valenciennes" et devait être jugé en comparution immédiate mercredi, "mais, compte tenu du contexte, son jugement a été reporté au 8 juillet. Il a été maintenu en détention".



Selon cette source, "cela montre que les remontées d'Espagne, même si elles sont plus compliquées aujourd'hui compte tenu du confinement, n'ont pas complètement disparu".