Marly : roué de coups par 10 individus qui tentent de lui voler sa voiture, il parvient à repartir avec

Un automobiliste au volant de sa Peugeot 307, arrêté à un feu rouge mardi 9 octobre vers 22h50 dans le quartier de la Briquette à Marly, a été violemment pris à partie par un groupe d'individus, qui voulaient lui dérober son véhicule. La dizaine d'hommes l'ont extirpé de l'habitacle puis l'ont roué de coups, et dégradé sa voiture.



Mais la victime, âgée de 26 ans, a réussi à se défaire de ses agresseurs et à remonter dans sa voiture pour prendre la fuite, et rentrer à son domicile.

Une interpellation

Lorsqu'il a appelé la police, l'automobiliste légèrement blessé a fourni le signalement précis de l'un de ses agresseurs. Une patrouille de la BAC s'est rendu dans le quartier de l'agression et a aperçu un groupe d'individus rassemblé rue Georges Couthon à Aulnoy-lez-Valenciennes.



Lors de leur contrôle, l'un d'entre eux a été repéré comme correspondant au signalement fourni par la victime de la tentative de car-jacking. Les policiers ont commencé à procéder à son interpellation, mais les autres personnes présentes ont tenté de les en empêcher, notamment en jetant des pierres sur les fonctionnaires. L'un d'entre eux a été touché au tibia.



Après usage de gaz lacrymogène, les agents ont pu arrêter le suspect. Âgé de 21 ans, il a été placé en garde à vue.