Mercato : Baptiste Guillaume (ex-RC Lens, ex-LOSC) prêté au VAFC

[MERCATO ✅] C’est signé ! ✍



Baptiste Guillaume sera Valenciennois pour la saison 2019-2020 ! L’attaquant belge est prêté un an par @AngersSCO !



Bienvenue au #VAFC Baptiste ! 👍 pic.twitter.com/TJz3Vg2v5b — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) 1 juillet 2019

Laurent Dos Santos prolonge son contrat au VAFC L'arrière gauche Laurent Dos Santos a prolongé ce mardi son contrat avec Valenciennes qui s'étend désormais jusqu'en juin 2022. Arrivé en 2017 à Valenciennes en provenance de Strasbourg, le défenseur franco-portugais a disputé depuis 71 matches sous le maillot du club hennuyer.



Valenciennes a officiellement annoncé lundi l'arrivée de l'attaquant Baptiste Guillaume, prêté pour la prochaine saison de Ligue 2 par Angers. Il portera le n°18.Après le RC Lens et le LOSC, le Belge va donc porter, à 24 ans, les couleurs d'un troisième club des Hauts-de-France. Il a en effet été formé chez les Sang et Or, où il était considéré comme l'un des talents les plus prometteurs. Mais à l'été 2015, le RCL, en difficulté financière, l'avait vendu au voisin du LOSC pour 4 millions d'euros.Baptiste Guillaume n'est jamais parvenu à trouver sa place chez les Dogues. Prêté à Strasbourg, en Ligue 2, lors de la saison 2016-2017, il sera ensuite cédé 2 millions d'euros à Angers, dans le cadre du deal sur le transfert de Nicolas Pépé du SCO vers le LOSC en juillet 2017.La saison dernière, les Angevins l'ont prêté à Nîmes, en Ligue 1. Baptiste Guillaume a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 24 rencontres. Il aimerait désormais redorer son blason à Valenciennes, même s'il descend d'une division. "C’est une saison importante pour moi. Si ça se passe bien, j’espère que ce sera la dernière fois que je recule", a-t-il déclaré à nos confrères de La Voix du Nord ce mardi.