Mondial féminin 2019 à Valenciennes : quels matches au stade du Hainaut ?

AUSTRALIE - ITALIE

dimanche 9 juin à 13h30

ALLEMAGNE - ESPAGNE

mercredi 12 juin à 18h





PAYS-BAS - CAMEROUN

samedi 15 juin à 15h

ITALIE - BRÉSIL

mardi 18 juin à 21h



HUITIÈME DE FINALE

dimanche 23 juin à 17h30

Le tirage au sort des matches de la Coupe du monde féminine de football 2019 en France qui a eu lieu samedi à Boulogne-Billancourt révèle ledes rencontres, dont six se joueront au(Nord). Quatres matches de poules, un 1/8e et un 1/4 de finale s'y joueront.Match de la première journée du groupe C leMatch de la deuxième journée du groupe B leMatch de la deuxième journée du groupe E leMatch de la troisième journée du groupe C le1er groupe D -contre le 3e groupe B, E ou F, le





QUART DE FINALE

samedi 29 juin à 15h

Affiche à déterminer en fonction des qualifiées du tour précédent. Matche prévu leTous les horaires sont susceptibles d'être modifiés. Cliquez ici pour accéder à la billetterie des rencontres qui se jouent à Valenciennes