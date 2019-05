Mondial féminin de football : une occasion en or pour Valenciennes

Marée "Oranje"

"Nos meilleurs ambassadeurs"

Coupe du monde féminine : coup d'envoi le 7 juin La Coupe du monde fémininé de football débutera le vendredi 7 juin, avec France-Corée du Sud en match d'ouverture au Parc des Princes (Paris). Valenciennes accueillera six rencontres de la compétition au Stade du Hainaut : Dimanche 9 juin, 13h : Australie - Italie (match de poules, Groupe C)

Mercredi 12 juin, 18h : Allemagne - Espagne (match de poules, Groupe B)

Samedi 15 juin, 15h : Pays-Bas - Cameroun (match de poules, Groupe E)

Mardi 18 juin, 21h : Italie-Brésil (match de poules, Groupe C)

Dimanche 23 juin, 17h30 : 8e de finale

Samedi 29 juin, 15h : quart de finale La finale de la compétition se jouera à Lyon, le 7 juillet.



"C'est fantastique. Cela représente une formidable opportunité pour le rayonnement, le développement économique et l'essor du football féminin du Valenciennois", énumère Laurent Degallaix, maire de la ville et président de la communauté d'agglomération.La ville nordiste, qui compte environ 44 000 habitants (près de 200 000 pour l'agglomération), s'est ainsi vu confier six rencontres (quatre matches de poule, un huitième et un quart de finale). L'engouement est là : certains matches affichent déjà complet, les autres le sont quasiment.Le tirage au sort a en effet gâté la ville nordiste puisque de belles affiches auront lieu au Stade du Hainaut (25 000 places) avec des équipes telles que le Brésil, l'Australie, l'Italie, et surtout l'Allemagne et les Pays-Bas.Ces deux pays, situés à seulement quelques heures de route, sont connus pour mobiliser des quantités impressionnantes de supporters lors des grands évènements sportifs. Une marée "Oranje" (la couleur des maillots néerlandais) va notamment déferler sur la ville."On attend 8 000 Allemands et 15 000 Néerlandais, ces chiffres donnent le vertige", confirme Elisabeth Gondy, présidente de l'Office de tourisme de Valenciennes et conseillère communautaire déléguée à la promotion touristique.Le taux de remplissage des hôtels, qui tourne habituellement autour de 60% en juin, devrait frôler les 100% grâce à la Coupe du monde. Certains soirs, quasiment tous les établissements du Valenciennois sont déjà pleins. "C'est un bien pour la ville et pour tout le monde : les hôtels, les bars, les restaurants, les commerces, les taxis etc... On ne peut rien trouver de négatif dans cela !", estime Angélique Szczepaniak, adjointe de direction d'un hôtel du centre-ville, qui accueillera notamment le personnel de la Fifa.Quelque 50 000 supporters étrangers sont attendus à Valenciennes et cela va bénéficier aux commerçants, qui traversent une période délicate. "Selon une étude, le panier moyen d'un supporter, hors hébergement et restauration, est de 64 euros par jour (transports, boissons, produits culturels et dérivés, etc...)", souligne Mme Gondy."Cela va faire un grand bien pour le commerce. Une clientèle différente de celle qu'on a habituellement, mais ça va être très sympa", prédit Christophe Hals, patron du bar "Le Nungesser", situé tout près du stade."On est très fier d'accueillir cette Coupe du monde. C'est que du bonheur ! On sait qu'on va travailler donc c'est une aubaine, on arrivera mieux à payer nos factures", renchérit Aurélia Marcos, qui gère avec son mari la "Brasserie du Stade", à quelques mètres de là. "On se prépare. Je me suis mise à l'anglais grâce à ma fille, qui m'a appris les bases, et on a traduit notre carte", sourit-elle.Conscient de l'importance de l'évènement, l'Office de tourisme a mis le paquet pour accueillir au mieux les supporters et leur proposer de découvrir le territoire, et notamment son passé minier, au travers de balades à pied ou à vélo. Le but est simple : les satisfaire pour attirer d'autres touristes à l'avenir."On va situer Valenciennes sur une carte et on va parler de la ville dans de nombreux pays qui ne connaissaient pas notre existence", se réjouit Mme Gondy. "Les supporters qui vont venir seront nos meilleurs ambassadeurs donc à nous de leur donner envie de revenir.""Nous avons une opportunité en or de mettre notre ville dans la lumière", ajoute Laurent Suin, président de l'association de commerçants Boutiques de Valenciennes. "Le challenge est assez simple: ils viennent pour le football, nous devons les faire revenir pour autre chose..."