Nathaël Julan, ex-joueur du VAFC, décède dans un accident de voiture

Nathaël Julan (à gauche) sous le maillot du VAFC la saison dernière. / © MAXPPP

Le club a eu la douleur d’apprendre la disparition tragique de Nathaël Julan à l’âge de 23 ans.



Nathaël avait porté le maillot du VAFC la saison dernière.



Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/74eiGnlfkB — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) January 3, 2020

A vie mon frero !! 😭🖖🏾 pic.twitter.com/o17k6SfxY9 — N I A K A T E (@SikouNiakate) January 3, 2020

Selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours des Côtes d'Armor (Codis), la voiture de Nathaël Julan a quitté la chaussée alors qu'il roulait sur une voie express à Pordic, près de Saint-Brieuc, aux alentours de 16h. Elle a percuté un arbre à forte vitesse.A l'arrivée des secours, le jeune homme a été désincarcéré mais il était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé sur les lieux de l'accident. Des prélèvements sanguins ont été réalisés et une enquête a été confiée à la gendarmerie.Formé au Havre, Nathaël Julan avait signé son premier contrat professionnel en 2016, avant de s'engager à Guingamp en janvier 2018. L'hiver dernier, il avait été prêté à Valenciennes en Ligue 2, disputant 13 matches sous les couleurs du club hennuyer. Il avait inscrit deux buts, dont un décisif pour le maintien contre Le Havre.Le VAFC lui a rendu hommage dès vendredi sur les réseaux sociaux. "A vie mon fréro", lui a également adressé son équipier guingampais Sikou Niakaté, prêté lui aussi à Valenciennes la saison dernière.En raison du drame, le match amical prévu samedi entre Guingamp et Concarneau a été annulé.