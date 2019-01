Neige : percuté par un autre automobiliste sur l'A23, il lui met un coup de tête avant de rédiger le constat

Coup de tête, coup de poing et constat

Malgré des températures très basses, un automobiliste a rapidement perdu son sang froid mardi matin sur l'autoroute. Une histoire de bagarre révélée par La Voix du Nord , et confirmée par lesdes 4 cantons, en charge de l'enquête.Vers 10 heures, un jeune homme qui circulait prudemment sur la voie de droite a freiné, à l'approche de deux véhicules remisés sur la bande d'arrêt d'urgence suite à unà hauteur de. Dans sa manoeuvre sur la, il ade sa voiture et a percuté avec son avant-droit un autre automibiliste qui était en train de le doubler sur sa gauche.Les deux impliqués se sont à leur tour garés sur la BAU et rapidement, la situation a dégénéré. L'automobiliste a "directement mis un violent coup de tête et un coup de poing" à son vis-à-vis. Puis les deux hommes ont rédigé, ensemble, leUne fois la formalité accomplie, l'agresseur a repris la route. La victime, elle, a appelé la, qui a constaté l'qu'elle avait sur le visage. Le jeune homme de, qui a porté plainte, a été transporté par ls pompiers au centre hospitalier.L'des CRS devrait être bouclée rapidement, étant donné qu'ils disposent de l'identité, de l'immatriculation et des coordonnées de l'auteur des coups, qui a bien renseigné le constat. Il s'agit d'un homme âgé de