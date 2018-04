Neuville-sur-Escaut : des adolescents pêchent une grenade potentiellement tueuse dans le canal

Une grenade à main défensive de type "Mills", datant de la première guerre mondiale, a été découverte dans le canal mardi en fin d'après-midi, à Neuville-sur-Escaut​ à proximité de la rue du Pont. C'est un groupe d'adolescents qui a sorti l'engin de l'eau, en pratiquant la pêche à l'aimant. Une activité consistant à pêcher les matériaux ferreux à l'aide d'un gros aimant fixé au bout d'une ligne.

Bon réflexe Les jeunes qui ont remonté cette grenade quadrillée du canal ont immédiatement compris qu'il y avait danger et ont prévenu les forces de l'ordre. "Ils ont très bien réagi", explique-t-on au service de déminage d'Azin-Saint-Aubin, qui a dû se rendre sur place. Et pour cause, "cette munition historique était destinée à tuer dans un périmètre d'une quinzaine de mètres", indiquent les spécialistes.



L'engin, qui n'avait plus de goupille, était toujours très dangereux. Les démineurs l'ont emmené sans incident. La fin de l'intervention et la levée du périmètre de sécurité ont eu lieu peu avant 21 heures.