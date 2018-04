Odomez - Trith-Saint-Léger : deux corps repêchés dans l'Escaut

Les pompiers-plongeurs ont été appelés à intervenir mercredi matin vers 9h30 dans le canal de l'Escaut à Odomez, après qu'un corps flottant a été repéré par des personnels des Voies Navigables de France. C'est le corps d'une femme qui a été repêché par les secours. Il a été transporté à l'institut médico-légal de Lille (IML) pour y être autopsié, afin de déterminer les causes de la mort.



Le corps a pu être identifié, il s'agit de celui de Corinne Gawronski, une habitante de Beuvrages de 43 ans qui faisait l'objet d'une enquête pour disparition inquiétante depuis le 23 mars dernier.

Un cycliste repêché à Trith-Saint-Léger A peine quelques heures plus tard, peu avant 14h30, les plongeurs ont été dépêchés non loin de là à Trith-Saint-Léger, toujours dans l'Escaut, pour la chute d'un homme dans le canal. Malgré l'intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation du SMUR, la victime a été déclarée décédée sur place. Il s'agirait d'un homme de 56 ans originaire de Denain, dont l'identité reste toutefois à confirmer.



A proximité des lieux du drame, ont été retrouvés un téléphone portable, un casque de cycliste et un vélo qui pourraient appartenir au défunt. Suicide ou accident, l'enquête de police devra déterminer dans quelles circonstances précises cet homme est décédé.