Une offre de Patrick Partouche pour le rachat du VAFC

Zdziech attendait une "offre respectable"

Cette fois, visiblement, c'est du concret. L'Equipe a révélé ce mercredi que, président des casinos du même nom, avait enfin transmis une offre de rachat pour le club nordiste, 15e de Ligue 2. Cette proposition, dont le montant n'est pas précisé, concerne les 65,4% que détient l'actuel présidentdans la société, la maison-mère du VAFC.Elle ne serait"J'ai eu Eddy Zdziech au téléphone", a confirmé Patrick Partouche à La Voix du Nord . "Je l’ai prévenu de cette initiative et lui ait fait part de l’offre. On respecte le processus. La banque va désormais lui transmettre et il pourra en discuter avec les autres actionnaires. (...) Le club est en vente, je fais une offre, mais je ne suis pressé en rien. (...) On sait que l’incertitude nuit. C’est pour cela qu’il ne faut pas que ça traîne sur la durée."Critiqué par la mairie de Valenciennes et conspué par un nombre croissant de supporters, Eddy Zdziech s'est déclaré vendeur mais affirmait encore la semaine dernière n'avoir reçu aucune offre de Patrick Partouche, venu l'épauler en tant qu'actionnaire minoritaire en juin 2017 . "Je ne m’oppose pas à lui. J’espère qu’il va faire une offre. Une offre respectable. Je n’en fais pas une affaire d’argent", assurait le président valenciennois à nos confrères de La Voix du Nord , le 6 novembre.Le pacte d'actionnaires scellé avec Patrick Partouche prévoit que le casinotier devienne mécaniquement majoritaire si Valenciennes ne retrouve pas la Ligue 1 avant juin 2020. Mais désormais le temps presse, car la situation budgétaire du club inquiète. Les dirigeants ont. "Mon souhait est d’avoir vendu d’ici là, de ne pas y aller, mais ça ne dépend pas de moi", expliquait Eddy Zdziech à La Voix du Nord, la semaine dernière. "Je ne suis pas là pour être président à vie. Je ne suis pas millionnaire et on sait que dans le foot il faut de l’argent. Avec les actionnaires, nous avons mis 6,4 millions en quatre ans. Si demain Patrick Partouche ou un autre promet un avenir meilleur, pas de souci."Contacté par téléphone, Eddy Zdziech n'a pas répondu pour le moment à nos sollicitations.