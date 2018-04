Une mineure de 15 ans a été blessée au coup et au bras par un tesson de bouteille, mardi 24 avril à à Onnaing, près de Valenciennes. Les faits se sont produits vers 17h50, rue de Dunkerque, non loin du collège Saint-Exupéry.



On ignore les circonstances exactes de cette agression mais la police, appelée par les pompiers sur place, a pu en identifier l'auteur : il s'agit de l'ancien petit-ami de la victime. Âgé de 17 ans, il n'a pas encore pu être interpellé.



La jeune fille, elle, a été transportée au Centre hospitalier de Valenciennes. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais ses blessures ont nécessité une intervention chirurgicale.