Petite-Forêt : une portée de chatons abandonnée dans une décharge sauvage

J'ai Rhum le Grand Chatons trouvé sur la commune de petite forêt!!! Si vous êtes intéressés laisser un commentaire!!! Et partagé!!!

Solidarité Copains sur Pattes Nous venons de récupérer plusieurs portées de chatons, tout juste nés pour certains ou âgés de quelques semaines pour d'autres.... ces bébés ne sont pas adoptables pour l'instant. Nous ne prenons pas...

C'est un agent de surveillance de la voie publique qui les a découverts mardi matin, alerté par des miaulements alors qu'il inspectait une décharge sauvage au milieu du Chemin de la Maison Blanche, à Petite-Forêt, près de Valenciennes.La portée de quatre chatons,, a été ramenée à la mairie qui a envoyé un communiqué à la presse locale. "On trouve de tout dans une décharge" s'y indignait le responsable de la communication de la mairie. "Alors qu’il existe des moyens comme la stérilisation, certains préfèrent se débarrasser de ces animaux comme de vulgaires ordures ménagères !".La publication de nos confrères de l'Observateur du Valenciennois sur Facebook a recueilli des centaines de commentaires de personnes souhaitant adopter les chatons. Et le service communication de la municipalité a été débordé d'appels.Ces chatons ont finalement été pris en charge par une association de la région, " Solidarité Copains sur Pattes " basée à Éperlecques. Sa présidente, Claudine Miserole, prévient que les chatons ne sontPar ailleurs, "on veut faire attention à qui on les donne. On fait des pré-visites, on va chez les gens", sans parler du "suivi post-adoption".L'association prend en charge leurs vaccins et leur stérilisation, tout en sensibilisant les particuliers et les mairies à cette opérationmais qui devient de plus en plus nécessaire, face au nombre d'animaux abandonnés dans des cartons ou au bord des routes."En début de semaine, on a trouvé des chatons de quelques jours à Marcq-en-Baroeul" souligne Mme. Miserole. "."