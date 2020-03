PHOTOS. Famars : des fouilles archéologiques révèlent l'existence d'un quartier artisanal datant de l'Antiquité

[🔎 #Découverte] À​ #Famars dans le Nord, une nouvelle campagne de fouilles de l'Inrap a révélé l'existence du quartier artisanal de Fanum Martis, habité du Ier au IVe siècles 🏠



En savoir plus 👉 https://t.co/X4nl2nMI1L

_@Inrap_ActuHDF @transalley pic.twitter.com/V5ltAS0I5Y — Inrap (@Inrap) February 26, 2020

Une cave maçonnée antique. / © INRAP, SAV

Un four à chaux datant du début du IVe siècle. / © INRAP, SAV

Apogée au IIIe siècle

Des vases à visages datant du IIIe siècle. / © INRAP, SAV

Un squelette exhumé dans une fosse, et datant du IIIe siècle. / © INRAP, SAV

Des fouilles archéologiques à Famars, près de Valenciennes (Nord) ont permis de mettre au jour un quartier d'artisanat datant de près de 2000 ans, a indiqué l'INRAP d ans un communiqué de presse publié fin février.Le site de Fanum Martis est déjà bien connu des spécialistes de la période gallo-romaine, puisque l'on sait que ce site fortifié de la Gaule belgique était à l'avant-garde contre les "invasions barbares", au IIIsiècle après J.-C.Plusieurs fouilles avaient été réalisées entre 2011 et 2014, préalables à la construction du Technopôle Transallay. Les dernières en date ont permis d'"identifier une zone de tannerie, l'atelier d'un [fabricant de colle] et la présence d'une bourellerie/cordonnerie, attestée par des alnes (poinçon servant à percer le cuir) et un lissoir."À cela s'ajoute la découverte de "onze fours à céramique venus compléter la série des quinze déjà connus". Selon l'INRAP, ces ateliers produisaient des cruches, des amphores ou des pots lustrés à l'époque où Fanum Martis était une ville habitée. On sait ainsi que des potiers, des forgerons, des vanniers ou des tanneurs y vivaient et y travaillaient."La ville va connaître son apogée à la fin du IIIe siècle - début du IVe siècle de notre ère, période à laquelle elle est le pôle économique de la région et couvre environ 200 hectares", précisent les auteurs de ces recherches.Sa fonction ne change qu'en 320, date à laquelle elle devient une forteresse militaire.D'autres traces d'occupation militaire ont d'ailleurs été découvertes sur le site : par les troupes de Louis XIV au moment des sièges de Valenciennes en 1656 et 1677, pendant la guerre contre la Première Coalition en 1792, et même sous la forme de piste d'envol pour des avions allemands pendant la Première guerre mondiale !