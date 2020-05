Prouvy : une fillette de 3 ans portée disparue tard le soir retrouvée dans une usine Seveso

Vers 22h15 mardi 26 mai, une équipe cynophile de la gendarmerie a été engagée à Prouvy, sur demande de la police, pour rechercher une fillette de 3 ans portée disparue rue de Rouvigny, où elle était en garde chez ses grands-parents.



Ces derniers avaient donné l'alerte une vingtaine de minutes avant, après s'être rendus compte que la petite Marie-Lou n'était plus dans son lit à l'étage, dans lequel elle avait été couchée vers 21 heures.



C'est grâce à un dispositif d'alarme alertant sur l'ouverture des portes de leur domicile, que les grands-parents de la fillette ont réalisé sa disparition.

Vidéosurveillance

"Leur première réaction a été de penser à un kidnapping, de nombreuses forces de police ont été mobilisées et les voisins se sont également mis à chercher", explique Isabelle Choain, maire de Prouvy, qui se trouvait sur place.



Cette dernière s'est rendue avec un collaborateur au centre de vidéosurveillance de la ville pour y examiner les images d'une caméra qui se trouve juste dans l'axe de la maison.



"A 21h25, on voit la petite sortir sur le pas-de-porte, regarder à droite et à gauche, un peu désorientée. Puis on la voit prendre seule la direction de l'usine", poursuit Mme Choain.

Somnambulisme ?

Le chien de la gendarmerie a reniflé le doudou de Marie-Lou puis a été lancé sur sa piste, suivi par les forces de l'ordre et la famille. C'est à plus de 600 mètres du lieu de disparition, dans l'enceinte des Malteries Franco-Belges classées Seveso, que la petite a été retrouvée vers 23h30.



Elle se trouvait pieds nus, en pyjama et en pleurs, mais heureusement en bonne santé. C'est sa maman qui est tombée dessus, à proximité d'un bassin de décantation.



"Elle a pu se faufiler en dessous du portail d'entrée de l'usine, mais tout se termine bien. On en a été quitte pour une belle frayeur !", conclut la maire de Prouvy, qui privilégie la thèse d'une crise de somnambulisme.



Une source policière confirme qu'il n'y a rien de suspect dans la disparition de la fillette, qui a effectivement echappé à la vigilance de ses grands-parents.