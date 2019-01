Rachat du VAFC : “III Sport Invest n'a pas versé le moindre euro”, annonce Eddy Zdziech

Le communiqué d'Eddy Zdziech diffusé ce jeudi par le VAFC.

Ultimatum

#Vafc. En réponse aux messages et questions. Pour ne pas envenimer davantage la relation vendeur/ acquéreurs du @VAFC je ne m’exprimerai plus sur le sujet avant le passage devant la Dncg. Calme. Patience. Force aux joueurs pour leur match de demain. À suivre — Eric Besson (@EricBessonFr) 10 janvier 2019

Le précédent de Troyes

Le communiqué, cinglant, est tombé ce jeudi en début d'après-midi. "Si un protocole a été négocié le 7 décembre dernier, en vue de permettre à III Sport Invest d'acquérir 68% de la société Diables Rouges Holding (maison-mère du VAFC NDR), c'était à la condition qu'elle puisse justifier des fonds nécessaires au paiement du prix et cela au plus tard le 20 décembre 2018", indique. "Cet élément était déterminant et, à ce jour, III Sport Invest n'a pas versé le moindre euro."Le président valenciennois explique ensuite qu'un rendez-vous devant la, le "gendarme" financier du football français, avait été organisée dès le 19 décembre pour présenter le projet de reprise de ce groupe d'investisseurs helvético-monégasques, représentés par l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy,. "Malheureusement, cette audition n'a pas pu se tenir, dans la mesure où III Sport Invest ne disposait pas, à cette date, des fonds nécessaires." "D'ailleurs, il semble que ce ne soit toujours pas le cas, dans la mesure où le projet de dossier transmis hier (mercredi NDR) à la DNCG, ne comprend pas la justification de la réalisation du virement des fonds sur le compte CARPA (Caisse Autonome des règlements pécuniaires des avocats, sur lequel doivent être enregistrées les sommes reçues par l'avocat en vue d'une transaction NDR)", ajoute Eddy Zdziech.à III Sport Invest pour verser ces fonds :la DNCG ayant fixé un nouveau rendez-vous au club hennuyer mercredi 16 janvier."Pour ne pas envenimer davantage la relation vendeur/ acquéreurs du VAFC, je ne m’exprimerai plus sur le sujet avant le passage devant la DNCG. Calme. Patience. Force aux joueurs pour leur match de demain", a réagi sur Twitter, représentant de III Sport Invest (et pressenti pour devenir le prochain président du VAFC).Mardi, l'ancien ministre avait diffusé un communiqué rassurant de l'avocat de III Sport Invest, Me Olivier Lopez, annonçant que "le projet de reprise (...) est entré dans sa phase de finalisation" avec le dépôt d'un dossier devant la DNCG, avec "une attestation bancaire prouvant que III Sport Invest dispose des fonds nécessaires à l'acquisition"."Dans cette phase de transition, nous rappelons que toute décision de l'actuelle direction, pouvant remettre en cause l'équilibre financier du club, doit être prise en coopération entre le vendeur et l'acquéreur, la vente définitive devant intervenir avant le 31 janvier 2019", était-il écrit. Et III Sport Invest de promettre, par la voix de son avocat, le recrutement de "trois ou quatre joueurs majeurs susceptibles de renforcer le groupe", tout en reconnaissant devoir composer avec l'encadrement de la masse salariale imposée par la DNCG.L'histoire a des airs de déjà-vu. Il y huit mois à peine,. "La société III Sport Invest a été incapable de démontrer sa fiabilité financière afin de poursuivre des négociations sérieuses. Cet investisseur a été prié à plusieurs reprises de justifier de ses liquidités, et ce de diverses façons. En vain", avait dénoncé, dans un communiqué daté du 28 mai 2018 , le président troyen,Un scénario identique va-t-il se répéter à Valenciennes ? En coulisses, il se murmure que d'autres repreneurs se tiendraient prêts au cas où la vente à III Sport Invest échouerait....