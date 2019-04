Raismes : Eddy Zdziech, président du VAFC, candidat aux élections municipales

"Président d’un club, on l’est aujourd’hui, le sera-t-on demain ? Raismois, en revanche, je le serai toujours", a déclaré ce vendredi Eddy Zdziech à La Voix du Nord . "(Raismes) a besoin de renouveau, d’être beaucoup plus attrayante".L'homme d'affaires, président et actionnaire majoritaire du VAFC, se lance ainsi à 62 ans à la conquête de la mairie de sa ville natale. C'est également à Raismes qu'il fit ses débuts de dirigeant de club, à la têté du Stade Raismois 72. "J’ai envie de m’inscrire dans un projet, de donner du temps pour ma ville. Je ne le fais pas pour être maire", assure-t-il.Ex-commune minière de 12 600 habitants, Raismes est un bastion communiste depuis 1945. L'actuel maire, Aymeric Robin, a succédé en 2013 à René Cher qui dirigeait la ville depuis une trentaine d'années. Eddy Zdziech avait été brièvement l'un de ses conseillers municipaux dans les années 1990.