Raismes : une personne meurt happée par un train sur la ligne Valenciennes - Lille

🔴 Une personne a été heurtée par un train à Raismes.



La circulation est donc interrompue entre Valenciennes ↔ Lille.



Plusieurs TER vont emprunter un autre itinéraire pour se rendre à Lille.



— TER Hauts-De-France (@TERHDF) August 7, 2019

Une personne a perdu la vie, ce mercredi 7 août à l'aube, après avoir été happée par un train de voyageurs au passage à niveau n°53 de Raismes, près de Valenciennes (Nord).Le drame s'est produit peu avant 5 heures, sur la ligne Valenciennes - Lille et la victime, dont on ignore l'âge et le sexe, n'a pu qu'être déclarée décédée par les sapeurs-pompiers qui sont rapidement arrivés sur les lieux. Il s'agirait d'un suicide.Le train qui l'a percuté est resté plusieurs heures à l'arrêt et ses 15 passagers ont dû être pris en charge. Pendant les trois heures qui ont suivi, le trafic a été fortement perturbé et plusieurs trains ont dû prendre un autre itinéraire, notamment via Orchies.Depuis 7h20, le trafic a repris normalement dans le sens Lille-Valenciennes, mais des retards de 10 à 20 minutes sont à prévoir dans le sens Valenciennes-Lille.