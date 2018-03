23 élèves ont fait leur rentrée dans une école privée et hors contrat à Raismes

Raisons d'hygiène et de bonnes mœurs

Le recours du maire deau tribunal administratif de Lille n'aura pas porté ses fruits. En décembre 2016, alors que l'association "" vient de déclarer l'ouverture d'uneen mairie, le rectorat et le maire de la commune Aymeric Robin décident depour empêcher l'ouverture de l'école.Le maire de Raismes met alors en cause les, qui ne seraient pas respectées dans l'école. Dessont effectuées, le rectorat autorise l'ouverture de l'école. Mais pas Aymeric Robin, qui poursuit la procédure judiciaire."Je suis. Je trouve que cette attitude de l'éducation nationale et l'insuffisance de la loi est un coup de canif dans les valeurs républicaines que je défends corps et âme", expliquait t-il alors . Et d'ajouter : "".Le tribunal administratif de Lille a, rappelant que le maire d'une commune peut effectivement s'opposer à l'ouverture d'une école privée hors-contrat, maisOr, "le juge des référés considère quepour s’opposer à l’ouverture de l’école « privée musulmane et éco-citoyenne mixte » sur le territoire de sa commune n’étaient pas fondés et / ou, mais de législations autres, pour lesquelles il existe des procédures spécifiques", indique le tribunal dans un communiqué. "Le juge des référés."