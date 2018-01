Réactions à la fermeture d'Ascoval : “Saint-Saulve, c'est fini, c'est mort”

L’industrie française souffre de ce manque d’engagement de la part de l’Etat. Où est l’Etat stratège ?https://t.co/XvfMLMvRr8 — Fabien Roussel (@Fabien_Rssl) 29 janvier 2018

"Saint-Saulve, c'est fini, c'est mort"

#Ascoval : Cette décision incompréhensible va à l’encontre du choix des salariés et élus locaux. L’Etat tire un trait sur la filière aciers spéciaux en France.

Il est responsable de cette situation et doit organiser une réunion d’urgence afin de sauver ce qui peut encore l’être pic.twitter.com/JurIMvEhIM — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 29 janvier 2018

"L'Etat nous a lâchés"

L'annonce était, même s'il subsistait l'espoir d'une reprise par le sidérurgistequi prévoyait de reprendre l'ensemble des sites et des salariés. Ce matin, la justice a décidé, qui a exclu le site valenciennois de son projet de reprise. De quoi susciter la colère des élus, qui voient dearriver dans un secteur déjà fragilisé.Le député de la circonscription(PCF), a ainsi vivement réagi à la nouvelle par l'intermédiaire d'un communiqué. "Le tribunal vient de décider d’attribuer la reprise d’Ascometal à l’entreprise germanosuisse Schmolz & Bickenbach", a réagi l'élu. "C’est. Et c’est la colère de tout un arrondissement et des salariés qui domine ce matin."Le députédans cette procédure judiciaire de redressement. "Depuis des semaines,d’affirmer son soutien à l’entreprise anglais Liberty House qui s’engage à reprendre l’aciérie de Saint Saulve.. L’industrie française souffre de ce manque d’engagement de la part de l’Etat." L'élu prévoit de poser une question au gouvernement dans les jours qui viennent, afin de demander l'organisation d'une réunion avec tous les acteurs concernés par cette reprise - et cette fermeture.Contactée par téléphone,, Sénatrice, se demande également si toutes les options de reprises ont été exploitées. "Il y avait d'autres projets, qui incluaient l'aciérie de Saint-Saulve.", se demande l'élue. "EtJe me pose la question."La Sénatrice tient également à souligner lesd'une fermeture d'usine. "J'ai 52 familles qui travaillent à Saint-Saulve et puis. Cette décision m'accable,. Et quand il y a des familles concernées, il y a unÇa s'est déjà vu." En tout, le site regroupemais plusieurs dizaines d'autres salariés pourraient être impactés par la fermeture.va à l’encontre du choix des salariés et élus locaux.", a quant à lui réagiet doit organiser une réunion d’urgence afin de."Parmi les salariés, la nouvelleCe lundi matin, ils étaient tous réunis à Saint-Saulve lorsque la décision de justice est tombée. "On est dégoutés.", explique Maxime Bardi, délégué CGT sur le site. "Pendant un mois, on a travaillé calmement avec tout le monde, l'Etat, les repreneurs...."Le délégué syndical se demande pourquoi l'offre suisse a été choisie alors que celle de Liberty House était préférée par un plus grand nombre. "Ils étaient à la réunion des 140 entrepreneurs qu'a organisée Macron la semaine dernière.Cette décision, c'est une décision politique.."