Réveil douloureux à Valenciennes après la manifestation nocturne des gilets jaunes

L’ambiance commence à se crisper et se détériorer peu à peu à l’intersection du boulevard Sailly et de la place du Canada @VDNValenciennes pic.twitter.com/paFkC7fazQ — Catherine Bouteille (@CbouteilleVDN) 31 mai 2019

On ne voit plus rien du tout devant le commissariat #nuage de lacrymogène qui brule les yeux et la gorge. Ça a tourné à l’affrontement devant les locaux de la police pic.twitter.com/ToqOHpZCSD — Catherine Bouteille (@CbouteilleVDN) 31 mai 2019

Quels sont les rendez-vous des gilets jaunes ce samedi 1er juin ? Deux manifestations de gilets jaunes sont organisées dans le Nord : La première aura lieu dès 13 h 30 à la gare de Dunkerque. Les organisateurs veulent "dire stop à la hausse du carburant et augmenter le pouvoir d'achat".

La seconde aura lieu à Lille à partir de 20 h 30. C'est la première manifestation nocturne pour la capitale des Flandres qui aura accueilli la marche des fiertés durant l'après-midi. Le départ sera donné place de la République. Le cortège contournera le centre-ville, dont l'accès lui a été interdit par la préfecture. L'un des leaders du mouvement lillois, appelle au rassemblement dans une vidéo Facebook : "les élections sont passées, on met les embrouilles de côté et on avance maintenant. [...]. On est tous gilets jaunes face à un gouvernement, face à un système".

Des poubelles qui brûlent, des barrières de chantier sur la route, des panneaux mis à terre, du gaz lacrymogène et des vitres brisées. Le résultat d'une soirée tendue lors de la marche régionale des gilets jaunes du vendredi 31 mai à Valenciennes.Ils étaient entre 300 et 400 à s'être rassemblés sur le parking de Valigloo en début de soirée. Après un début de manifestation "plutôt festif" selon Catherine Bouteille, journaliste à la Voix du Nord, la situation a commencé à se détériorer aux alentours de 21 h 30.Quelques minutes plus tard, les premières poubelles flambaient boulevard Sailly et les panneaux de la Place Carpeaux étaient arrachés.Selon la Voix du Nord, "un affrontement" a eu lieu "devant les locaux de la police".Plusieurs tirs de gaz lacrymogène ont été tirés par les forces de l'ordre selon la Voix du Nord et le compte twitter Gilets Jaunes Paris.Ce matin, de nombreuses vitrines cassées étaient à signaler.