Route du Rhum 2018 : après huit jours de galère, le Nordiste Charlie Capelle abandonne

La Route du Rhum 2018 restera sans doute un mauvais souvenir pour Charlie Capelle, 63 ans, qui a dû abandonner la ce mardi 13 novembre, alors qu'il se trouvait toujours à Lorient.



Pour sa cinquième participation à cette course entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le skipper originaire de Bouchain n'aura pas que très peu navigué au large des côtes bretonnes.



À la barre de son A'Capella, trimaran vieux de 38 ans, Capelle a dû se mettre à l'abri dès le début de la course à cause des mauvaises conditions météo, avec une escale de trois jours à Port-La-Forêt (Finistère sud).



À peine reparti pour s'élancer vers la Guadeloupe, il a été victime après une heure de navigation d'une panne généralisée de ses systèmes électroniques, GPS et informatiques, le contraignant a regagner Lorient.



"De retour à terre à Lorient ce dimanche 11 novembre, des confrères spécialistes en informatique embarquée sont intervenus immédiatement pour dépanner Charlie et lui permettre de reprendre la course le plus rapidement possible. Malgré tous leurs efforts, leur rapidité d’intervention, Acapella-Soreal-Proludic et son skipper Charlie Capelle ont dû jeter l’éponge", a expliqué l'équipe de Charlie Capelle dans un communiqué.