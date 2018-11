Rouvignies : après avoir mis un coup de tête à sa compagne, il est arrêté pour vol de voiture et de carburant

Un homme âgé de 64 ans est convoqué prochainement devant la justice pour une multitude de délits, allant des violences conjugales au vol de voiture et de carburant.



Le 13 novembre dernier à Rouvignies près de Valenciennes (Nord), cet homme a asséné un violent coup de tête à sa concubine (âgée de 63 ans), qui a dû être hospitalisée. Il a ensuite pris la fuite en voiture, et a refusé d'obtempérer alors qu'il circulait à bord d'un véhicule volé.

23 faits de filouterie au carburant

Deux jours plus tard, le 15, le sexagénaire est interpellé par les CRS des 4 Cantons alors qu'il circule à pied sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A1, à hauteur de Oignies (Pas-de-Calais). Il venait d'avoir un accident, et avait abandonné sa Clio volée sur place.



En passant le véhicule au fichier, les CRS se sont aperçus qu'il était recherché par la sûreté urbaine de Valenciennes, pour 23 faits de filouterie au carburant commis dans la région. En fait, l'homme se servait à la pompe avec sa voiture volée et partait sans payer.



Déjà connu des services de police, il devait être jugé le 19 novembre en comparution immédiate mais l'audience a été reportée au 17 décembre prochain.