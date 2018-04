Saint-Saulve : nouvelle grève à l'usine Vallourec, menacée par 164 suppressions de postes

Plus d'une centaine de salariés de la tuberie Vallourec de Saint-Saulve étaient en grève ce mercredi 25 avril etEnviron 80 d'entre eux faisaient brûler des pneus autour du rond-point d'accès à l'usine, qui fabrique des tubes pour chaudières destinées aux centrales électriques.Vallourec avait annoncé fin février la fermeture de sa ligne de production sur ce site, en banlieue de Valenciennes, ce qui a déclenché une nouvelle fois la colère des syndicats et des élus."On est en grève par rapport au plan de sauvegarde de l'emploi. Ca ne va pas assez vite, il y a une impatience, une inquiétude", a déclaré Christian Solaux, élu au CE et délégué du personnel CFDT.Le point d'achoppement principal sont, qui étaient au menu des négociations mardi lors d'une réunion intersyndicale avec la direction. "Ils nous ont fait des propositions qui ne sont pas acceptables", a fait valoir M. Solaux.Selon un responsable syndical de l'aciérie Ascoval,, des salariés de la tuberie ont empêché certains travailleurs d'entrer."On est solidaire, mais on veut travailler", a déclaré Nacim Bardi, délégué CGT d'Ascoval, selon qui. "Ils ont pu rentrer. On est conscient qu'ils ont des difficultés", a assuré de son côté M. Solaux.Le sort de l'aciérie Ascoval sera décidé fin mai par le tribunal de grande instance (TGI) de Strasbourg.