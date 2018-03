Saint-Saulve : Vallourec annonce 164 nouvelles suppressions de postes

Vallourec annonce 164 nouvelles suppressions de postes

Ça va être très dur pour la direction de nous faire repartir travailler et de faire comme si rien ne s'était passé

L'entreprise de sidérurgie Vallourec a annoncé mercredi la suppression de, une décision dont se sont émus les salariés, ce jeudi matin à l'issue d'un comité central d'entreprise.En février 2016, déjà, un premier plan socialau niveau des laminoirs. Un plan social qui est entré en vigueur depuis janvier 2017 et qui n'est pas encore achevé à ce jour.Cette fois-ci, c'est au tour de la ligne de finition de tubes chaudière d'être touchée, car elle n'était pas jugée suffisamment rentable. De fait, sur le site de Saint-Saulve, les ouvriers ne seront bientôt plus que" regrette Philippe Burette, délégué régional de la CGT Vallourec. "On savait qu'il allait y avoir des choses de dites, au comité de groupe, mais on pensait pas encore à un nouveau PSE et ça fait très mal. Les gars sont très remontés et je pense que là ça va être très dur pour la direction de nous faire repartir travailler et de faire comme si rien ne s'était passé"Les salariés se sont réunis ce jeudi après-midi pourIls ont voté une