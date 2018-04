La Sentinelle : à 88 ans, elle est séquestrée, ligotée et battue par des voleurs

Elle dormait lorsque les malfaiteurs se sont introduits chez elle. Dimanche matin, vers 5h, deux personnes s'introduisent dans le domicile de cette dame âgée de 88 ans, sur la commune de La Sentinelle, près de Valenciennes. Ils passent par la porte d'entrée qui donne sur la cuisine avant de monter à l'étage, où se trouve la victime.



C'est alors qu'ils la font descendre de force et la ligotent sur une chaise. Les malfaiteurs lui placent un foulard sur la bouche avant de la gifler à plusieurs reprises.





La victime sous le choc

La laissant à son pauvre sort, ils procèdent alors à une fouille méthodique de toutes les pièces de la maison et lui dérobent de l'argent liquide, des papiers d'identité et deux fusils de chasse.



Vers 7h, les deux personnes quittent les lieux. La victime parvient à appeler à l'aide mais elle est sous le choc. A l'arrivée des secours, elle refuse d'être amenée à l'hôpital. Un médecin s'est donc rendu sur place pour déclarer 3 jours d'ITT. La victime présente en effet un gros hématome à la paupière gauche.



Les deux agresseurs n'ont pour le moment pas été interpellés, mais une enquête est en cours pour "violences aggravées", "vol" et "séquestration".