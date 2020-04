TEMOIGNAGE. Coronavirus : “Aujourd'hui, elle gambade... Ma mère, Nelly, 97 ans, a guéri du Covid-19 !”

On a quand même eu peur...

Nelly, 97 ans et guérie du Covid-19



T'es guérie

Ah, c'est bien !

"Super mamie" ? Nelly Tison, 97 ans, n'est évidemment pas adepte des réseaux sociaux mais elle y constaterait très vite qu'elle est devenue un message d'espoir à elle toute seule. Son histoire est partagée, commentée, likée depuis plusieurs jours.Cette résidente d'un EHPAD de Marly (près de Valenciennes - Nord) a guéri du coronavirus. "Elle est gaie comme un pinson, gambade dans l'EHPAD. Elle va bien", raconte Maud Covain, 72 ans, une de ses filles.Le mercredi 18 mars dernier, sa mère a été hospitalisée. Fièvre, toux, difficultés à respirer... Et donc suspicion de Covid-19, d'autant qu'il y avait déjà eu un cas dans l'EHPAD. Le test se révèle positif. Nelly Covain est placée sous oxygène.Sa famille prend peur. "Maman a 97 ans, raconte sa fille Maud. On s'attend à ce qu'elle parte un jour. Mais quand le gériatre m'a appelée et m'a annoncé la nouvelle, je me suis effondrée. On était désemparées avec ma soeur. On a perdu pied. Du chagrin, du désespoir, de la douleur. On était tristes."Maud Covain téléphone deux fois par jour à l'hôpital. Surprise : l'état de sa mère s'améliore doucement. Et au bout de 5 jours, on lui retire l'oxygène. Et elle sort le lundi 23. "Elle était presque en forme. Mais on se méfiait parce qu'on avait qu'il y avait parfois des rechutes. C'était presque trop beau."Mais au fil des jours, la guérison se confirme. Maud n'en revient pas : "Elle n'a jamais eu peur de la douleur. Toute sa vie, elle a été forte. Elle a vécu la seconde guerre mondiale. Mais on a quand même eu peur."Nelly, atteinte d'un début d'Alzheimer, ne se rend pas vraiment compte de qu'il s'est passé. Sa fille raconte une conversation tééphonique récente :-Maman, tu sais le virus qui ressemble à la grippe dont je t'avais parlé, eh bien, tu l'as attrapé !-Ah bon... Non, je vais bien !-T'es guérie-Ah, c'est bien !Fin d'une histoire qui a beaucoup marqué les esprits dans la ville, autour de l'EHPAD et sur les réseaux sociaux : "On l'a raconté justement pour ça. Pour donner un message d'espoir. Ça peut aider les gens. Ils sont contents. Ça les rassure... On ne prend pas le virus à la légère mais on va réussir à le vaincre", conclut Maud Covain, optimiste.