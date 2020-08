TÉMOIGNAGE. À Valenciennes, l'agent de sécurité contaminé au Covid-19 s'indigne : "Je suis fatigué, je n'en peux plus"

Valenciennes : un agent de sécurité contaminé au Covid-19 après le crachat d'un patient de l'hôpital • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

"J'ai des difficultés à reprendre mon souffle. Au moindre effort, je suis fatigué, j'en peux plus, franchement, j'en peux plus", témoigne Yannick Lefebvre, agent de sécurité pour la société Protec.Il a été contaminé au Covid-19 dans la nuit du 3 au 4 août alors qu'il intervenait en mission pour l'hôpital de Valenciennes pour maîtriser un patient agité, atteint du virus."Le patient se débat, insulte, menace de mort", se rappelle l'agent de sécurité. "Il y a un moment où il me crache dessus. Mais je ne peux pas changer mon masque directement car je suis en maintien pour aider le personnel soignant. Je finis par changer de masque, mais trop tard car je suis désormais positif au Covid-19."Pour son médecin, l'origine de sa contamination ne fait aucun doute.Yannick Lefevbre a perdu une partie de ses capacités pulmonaires et ses reins sont touchés. "Il faut que justice soit faite, et surtout vis-à-vis du métier d'agent de sécurité, faire respecter les protocoles sanitaires dans les milieux hospitaliers pour les agents de sécurité."Il a finalement décidé de porter plainte au commissariat de Valenciennes, encouragé par Gil Ancelin, gérant de la société Protec : "C'est scandaleux ce que subissent nos agents sur le terrain. Il n'y a aucun respect, la violence est grandissante partout. Au détriment des règles sanitaires, les gens persistent à ne pas vouloir porter le masque."Une partie des 600 employés de la société Protec ont été aussi touchés par le Covid-19. "De nombreux salariés ont été hospitalisés, certains se sont retrouvés en réanimation et d'autres placés en coma artificiel", souligne le PDG.